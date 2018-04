Fan verrast Hoogendijk met shirt van Nicaragua

Transfer Mohammad keert na jaar Dongen terug naar Baronie

10:42 Baronie haalt Moustafa Mohammad terug naar De Blauwe Kei. De nu twintigjarige Mohammad, dit seizoen uitkomend voor derde divisionist Dongen, had met 24 doelpunten vorig seizoen een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Baronie in de eerste klasse. Ook in de derde divisie liet Mohammad, momenteel clubtopscorer van de Kanaries, van zich spreken. Onder andere door het maken van zes goals in een enkele wedstrijd baarde hij opzien.