Fan van Boca Juniors mag pas weer naar stadion na afbetalen schulden

De rechter onderstreepte dat het een ongebruikelijke straf was, maar dat het bittere noodzaak was omdat de fan geen vast inkomen heeft. ,,Dit is de eerste keer dat we zoiets doen, maar het is ook een hulpmiddel voor mensen die zich niet bewust lijken te zijn van het feit dat hun kinderen op de eerste plaats komen en andere dingen pas daarna”, zei de rechter, die in het huis van de wanbetaler veel Boca Juniors-shirts en andere artikelen aantrof.