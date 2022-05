Familie van Dirk Kuyt getroffen door pepperspray bij chaos buiten Stade de France: ‘Ellende’

Op beelden was te zien hoe fans over hekken klommen en daarna het stadion in renden. De politie gebruikte traangas. ,,Totaal waardeloze organisatie van deze finale”, schrijft Westerveld, oud-keeper van Liverpool, op Instagram. ,,Ik stond er midden in met mijn zoon. Gelukkig konden wij wel het stadion in. Ik leef mee met fans die buiten staan en niet het stadion in konden.”

Lees ook Play Complete chaos voor uitgestelde finale Champions League: stormloop van fans op ingangen

Bij het bericht plaatste Westerveld een foto dat hij met zijn 13-jarige zoon in het stadion is, met twee foto’s dat ze buiten in lange rijen staan te wachten voor de toegangspoorten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Kuyt kon meepraten over de chaos buiten Stade de France. Hoewel hij zich zelf als analyticus voor RTL ín het stadion in de Franse hoofdstad bevond, deelde hij de getuigenissen van zijn familie buiten de hekken.

,,Wij waren aan het genieten van het veld, maar mijn zoon en familie, die mooie kaarten hadden gekregen van Liverpool, zaten midden in de ellende. Die hebben pepperspray in hun ogen gekregen. Dat was niet fijn, maar uiteindelijk heb ik ze snel naar me toe kunnen halen, en hebben ze de wedstrijd nog kunnen kijken”, reageerde Kuyt voor de camera van RTL. ,,Het was ongelooflijk. Er waren echt duizenden Liverpool-fans die om negen uur niet naar binnen konden, omdat de hekken nog op slot waren. Die verloren hun controle.”

Volledig scherm Fans van Liverpool voor de ingang. Inzet: instastory Sander Westerveld. © AP, screenshot Instastory Sander Westerveld