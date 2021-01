Familie Schumacher op verjaardag Michael: ‘Blijf vechten!’

De voormalig Formule 1-coureur liep eind 2013 bij een ski-ongeluk ernstig hersenletsel op. Schumacher werd maandenlang in een kunstmatige coma gehouden. In de tweede helft van het jaar 2014 werd hij naar zijn woning in Zwitserland overgebracht, om daar verder te revalideren. Over de gezondheidstoestand van de Duitser is weinig bekend. De familie laat slechts sporadisch iets los.