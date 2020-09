Familie Nouri trots en emotioneel na transfer Van de Beek: ‘Abdelhak reageerde blij’

De transfer van Van de Beek naar Manchester United kwam woensdag rond. De middenvelder van Ajax wordt voor 39 miljoen euro overgenomen en tekende een contract voor vijf jaar op Old Trafford. Nadat de deal beklonken was, belde Van de Beek meteen naar de familie Nouri. ,,Abdelhak reageerde blij. Als hij de naam of stem van Donny hoort, worden zijn ogen groot en kijkt hij gelijk op. Hij weet precies wat je vertelt en waar het over gaat. Dat hoeven wij hem niet te zeggen”, vertelt vader Mohammed tegen Van de Beek, die op de luidspreker staat.



,,Hij was ook emotioneel, dat zag je direct. Je ziet het aan zijn gezichtsuitdrukking. Maar wij ook. We zijn blij en emotioneel tegelijk. Alles komt naar boven. Donny en Abdelhak zijn boezemvrienden. Echte vriendschap is het”, zegt Mohammed, die de vraag kreeg van Van de Beek of hij het goed vond als hij met rugnummer 34 zou gaan spelen in Manchester. ,,Ik heb gezegd dat hij dat moet doen. Ik kan daar alleen maar trots op zijn. Het is een mooi gebaar, super bijzonder voor ons.”