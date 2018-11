Familie Cruijff heeft shirt van WK 1974 terug

Cruijff weigerde om in het Nederlands elftal het Adidas-shirt met de bekende drie strepen te dragen. De Amsterdammer had een persoonlijk sponsorcontract met Puma en maakte daarom zijn eigen shirt, met slechts twee strepen en natuurlijk het nummer 14 op de rug. Oranje bereikte op het WK in West-Duitsland de finale, waarin het ondanks een vroeg openingsdoelpunt van Johan Neeskens moest buigen voor het gastland (1-2).



Het Nederlands elftal speelde de finale in het bekende oranje shirt. In de beslissende wedstrijd in de tweede ronde tegen Brazilië, dat in 2-0 eindigde mede door een doelpunt van Cruijff, speelde Oranje in het wit. ,,We zijn superblij dat we dit shirt terughebben”, zei Jordi.