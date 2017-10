Fábregas geeft toe: Ik heb pizza naar Ferguson gegooid

Fábregas deed de bekentenis bij het tv-programma A League of Their Own op Sky. ,,Ik hoorde veel lawaai in de catacomben. Ik dacht: ‘wat is hier gaande?' Dus ik ging kijken terwijl ik een stuk pizza in mijn hand had. Ik zag Sol Campbell, Rio Ferdinand en Martin Keown elkaar allemaal duwen. Ik wilde me ermee bemoeien, maar ik wist niet hoe. Dus gooide ik maar met pizza. Uiteindelijk zag ik wie ik raakte. Ik bied mijn excuses aan Sir Alex aan. Dit was niet mijn bedoeling’’, aldus de Spanjaard.



In 2014, 10 jaar na ‘Pizzagate’ gaf Martin Keown al een hint door te stellen dat het ‘een Spaanse gast met een geweldige techniek’ was die de schuldige was. ,,Zelfs wat pizza's betreft had hij een geweldige techniek. Hij gooide hem als een frisbee.'' Fábregas nu: ,,Keown is een leugenaar. Hij stond voor mij, was te druk met vuistslagen uit te delen: hij kon dus nooit iets gezien hebben.’’