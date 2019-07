FA zet vraagtekens bij nieuw shirt Huddersfield Town

video Ervaren Verschue­ren ziet positieve ontwikke­ling bij NAC: ‘De sfeer is verbeterd’

17 juli Arno Verschueren wil niet te zwaar tillen aan de nederlaag die NAC woensdag tegen het Belgische Lokeren leed. ,,Een verlies hoort bij de voorbereiding. De eerste helft was Lokeren de betere ploeg, maar na de rust creëerden we een paar kansen. Die maakten we echter niet af.”