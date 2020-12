FA klaagt Cavani aan voor ‘racistisch’ bedankje op Instagram

Samenvatting Lukaku helpt Inter aan zege op Napoli, koploper Milan laat opnieuw punten liggen

16 december AC Milan is na twaalf duels nog altijd de ongeslagen koploper in de Serie A, maar net als afgelopen zondag was er vanavond een gelijkspel. Na Parma hield ook Genoa de ploeg van Stefano Pioli, die het nog altijd moet doen zonder zijn geblesseerde topscorer Zlatan Ibrahimovic, op een 2-2 gelijkspel.