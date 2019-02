FA geeft Klopp boete van 52.000 euro

NAC treft met FC Groningen op één na best presteren­de ploeg in 2019

16:22 NAC is gewaarschuwd. Waar de tegenstander van zaterdag voor de winterstop nog tot de degradatiekandidaten behoorde, is FC Groningen in 2019 de op één na best presterende ploeg. Alleen AZ verzamelde in de vijf speelronden na de winterstop meer punten (15) dan FC Groningen (12).