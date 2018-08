FA gaat experimenteren met kaarten voor trainers

WK Badminton De Visch Eijbergen haalt derde ronde niet

13:44 Soraya de Visch Eijbergen is er bij de wereldkampioenschappen badminton in Nanjing niet in geslaagd de derde ronde van het vrouwenenkelspel te halen. De Nederlandse ging in de Chinese stad met 21-11 21-11 onderuit tegen de als elfde geplaatste Nitchaon Jindapol uit Thailand. Eerder verloor Mark Caljouw in de eerste ronde bij de mannen en Gayle Mahulette bij de vrouwen.