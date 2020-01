FA Cup-duels op gekke tijdstippen om aandacht te vragen voor geestelijke gezondheid

Het is een gek gezicht, als je dit weekend op apps als Livescore of Flashscore kijkt naar het programma in de FA Cup. De wedstrijden beginnen niet op het hele of halve uur, maar allemaal een minuutje later. Dit is onderdeel van de Heads Up-campagne Engelse voetbalbond, om het geestelijk welzijn onder fans bespreekbaar te maken en te bevorderen.

De voetbalautoriteiten in Engeland hebben de afgelopen jaren een gezamenlijke inspanning geleverd om supporters, met name jonge mannen, aan te moedigen om meer open te staan ​​over kwesties als geestelijke- en emotionele gezondheid. Mark Bullingham, directeur van de FA, verklaart de keuze voor de vreemde aftraptijden in de derde ronde van de FA Cup: ,,Hoewel het uitstellen van de aftrap met 60 seconden een eenvoudig idee is, biedt het een krachtig platform voor ons en onze Heads Up-campagne om ​​een belangrijke boodschap over geestelijke gezondheid af te leveren.”

Bullingham vervolgt: ,,We weten dat vooral mannen terughoudend kunnen zijn om over hun emoties en geestelijke gezondheid te praten, dus het is belangrijk dat we voetbal gebruiken als middel om het belang van hun mentale gezondheid te benadrukken.”

Godric Smith, voorzitter van de Heads Up-campagne, voegde daar het volgende nog aan toe: ,,De FA Cup is een competitie voor iedereen, voor supporters van grote en kleine clubs. We willen de kracht van die competitie gebruiken om te laten zien dat we allemaal aan onze geestelijke gezondheid moeten denken en dat we allemaal een minuutje nemen om ons te concentreren op hoe we ons voelen en of we dat kunnen verbeteren. “

Volledig scherm Burnley fans in the stands during the Premier League match at Goodison Park, Liverpool. © BSR Agency

Volledig scherm Fans van Tottenham Hotspur buiten het stadion. © Getty Images