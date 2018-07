F2-coureur Ferrucci maakt zich onmogelijk

De twintigjarige coureur, die een opleidingscontract heeft bij het Formule 1-team Haas, kreeg van de stewards op Silverstone een boete van 66.000 euro. Ze diskwalificeerden hem voor de race van afgelopen zondag. Daarnaast gaven ze hem een schorsing voor de raceweekenden van Hongarije en België.



Volgens de raceleiding had Ferruci zijn Indiase teamgenoot Arjun Maini bij Trident in de uitloopronde opzettelijk een zetje gegeven. Tijdens de race had hij Maini ook al van de baan gedrukt. De website van de Formule 2 meldde bovendien dat de Amerikaan achter het stuur was gezien op weg van de paddock naar de pitsstraat met slechts één handschoen aan en een telefoon in zijn hand.



Maini had na de aanrijding in de uitloopronde woest geregeerd met de opmerking dat er ,,iets niet goed is in het hoofd van zijn teamgenoot". Ferrucci deelde daarop een sneer uit: ,,Dat zegt degene die over de boordradio zat te huilen?"



Het team Trident verontschuldigde zich voor het onsportieve en onbeschofte gedrag van zijn coureur. ,,De contractuele gevolgen van wat is gebeurd worden afgehandeld door onze advocaten", liet het team in een verklaring weten. ,,Nog nooit in de twaalf jaar dat we in de sport actief zijn, is ook maar iets gebeurd wat hierop lijkt."