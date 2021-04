F1 tien jaar lang naar Miami: ‘Fundament onder een betere toekomst van de sport’

In financieel zware tijden tankt Formule 1 vertrouwen met een nieuwe deal in Amerika. Het racecircus trekt vanaf volgend jaar minstens tien seizoenen naar Miami, Florida. ,,Een geweldige mijlpaal voor de sport.‘’

Door Arjan Schouten



De interesse was er al langer, over een overeenkomst met Miami werd al jaren gesproken. Nu is de deal dan eindelijk rond. De koningsklasse van de autosport rijdt er vanaf volgend seizoen, minstens tien seizoenen op rij. Een datum is er nog niet, maar CEO Stefano Dominicali bevestigde vandaag dat de race in Miami ‘in het tweede kwartaal van het jaar’ gepland staat.

Het betekent de tweede race in de Verenigde Staten voor Amerika. Het contract met Austin loopt na dit jaar af, maar de intentie is om ook in Texas te blijven racen. ,,We hebben altijd gezegd dat Amerika belangrijk voor ons is als groeimarkt, dat we daar wilden groeien. Dus is het cruciaal dat beide races blijven bestaan, los van elkaar’‘, aldus Domenicali, die niet uitsluit dat er nog meer Amerikaanse locaties opgezocht worden in de toekomst.

Een eerder circuitplan stuitte op grote weerstand in Miami, maar met een 5,41 kilometer lange omloop met 19 bochten en drie drs-zones kan iedereen leven. De ronde die slingert door de Miami Gardens heeft als hart het Hard Rock Stadium, thuisbasis van de Miami Dolphins. Tom Garfinkel, voorzitter van de Dolphins, is de Amerikaanse kracht achter de race. ,,We hebben na de Superbowl, de Miami Open Tennis en national soccer nu ook de Formule 1, mondiaal is er niets groters’’, aldus Garfinkel, die zelf een 17-jarige zoon heeft die de voor Amerikanen toch wat ‘Europese’ raceklasse op de voet volgt. ,,Hij heeft het ontdekt via de Drive to Survive-documentaire op Netflix en is er op die manier verslingerd aan geraakt, zoals zo veel jongeren. Prachtig om die sport nu naar Miami te mogen halen.”

Reactie Max Verstappen

,,Het is altijd interessant om naar een nieuwe plek te gaan waar we nog nooit eerder hebben gereden en Miami is een geweldige stad. Ik weet zeker dat als ze een goede baan bouwen, we daar veel plezier kunnen hebben en hopelijk zullen we veel opwinding brengen zodat de fans natuurlijk kunnen genieten van de race. Ik ben altijd blij om in Amerika te zijn, het geeft je het gevoel dat alles mogelijk is, dus ik ben gewoon opgewonden om daarheen te gaan.”

Dat dit stratencircuit een compromis is, na alle tegenstand die er in Miami aanvankelijk bestond over de plannen voor een downtown race, spreekt Garfinkel tegen. ,,Misschien is deze locatie nog wel beter, want hier bij het Hard Rock Stadium en de campus kregen we een blanco pagina om een tof circuit te ontwerpen. Voor coureurs én fans wordt dit een feestje.‘’

Domenicali denkt er hetzelfde over. Na een financieel zware periode was hij dan ook verheugd om gisteravond het goede nieuws over te brengen aan de teams, die ook in het Italiaanse Imola nog altijd in een afgesloten bubbel opereren en zonder fans racen. ,,Die reageerden allemaal zo blij op dit fantastische nieuws’‘, aldus de Italiaanse baas van de sport. ,,Na 2020 is deze mijlpaal voor de sport cruciaal. Hiermee begint de bouw van een nieuw fundament voor een betere toekomst van de Formule 1.”

