F1-terugkeer op Imola toch achter gesloten deuren

Het slechte nieuw vanuit Italië is een nieuwe domper voor de Formule 1. In Portugal was afgelopen weekend veel publiek, maar daar moest het toeschouwersaantal in extremis ook al met de helft worden teruggeschroefd. In Turkije is over twee weken niemand welkom en ook de laatste race in Abu Dhabi is achter gesloten deuren. Over fans bij de twee tussenliggende races in Bahrein is nog geen definitief besluit genomen.