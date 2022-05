F1-presentator Martin Brundle gaat viraal: oud-coureur gaat flink de mist in tijdens gridwalk

met videoTwitter raakt niet uitgesproken over Martin Brundle. De reden: de voormalig F1-coureur, nu op z’n 62ste commentator bij Sky Sports, slaagde er niet in alle supersterren die hij tijdens zijn intussen befaamde gridwalk in Miami tegen het lijf liep te herkennen. En dat zorgt voor hilariteit.

Gisteren won Max Verstappen de eerste grote prijs Formule 1 ooit die werd afgewerkt in Miami en dat zagen ook veel supersterren vanaf de eerste rij. David Beckham, Michael Jordan, Tom Brady, en zo kunnen we nog even doorgaan: allemaal waren ze aanwezig rond het Hard Rock Stadium waar het circuit werd aangelegd. Maar niet ál die aanwezige sterren waren zo gemakkelijk te herkennen - althans, niet voor Martin Brundle.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op Twitter dook de afgelopen uren het ene filmpje na het andere op waarin te zien is hoe de Britse verslaggever er niet het fijne van weet. In een eerste is te zien hoe hij de achtervolging inzet op een boomlange gast. Hij denkt dat hij quarterback en gewezen SuperBowl-winnaar Patrick Mahomes herkend heeft, maar in plaats daarvan is basketbalbelofte Paolo Banchero - die een grote carrière wordt toegedicht in de NBA - zijn gesprekspartner. ,,Oh, daarom dat je niet reageerde toen ik Patrick riep”, liet Brundle zich ontvallen op het moment dat het kwartje valt. Ook die twee ‘dubbelgangers’ zelf vonden het trouwens maar wat grappig, zo bleek uit hun tweets die volgden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar Brundle liet zich niet uit het veld slaan. Hij zette zijn tocht vol enthousiasme voort en ook toen DJ Khaled hartstochtelijk voor zijn microfoon aan het vertellen was hoe geweldig hij het vond dat het F1-circus in zijn thuisstad was neergedaald, was de 62-jarige Brit zichtbaar verrast. En ook toen voormalig NBA-ster Dwyane Wade even hallo kwam zeggen tegen Khaled, stond Brundle erbij en keek hij ernaar. Tot groot plezier van al wie de filmpjes postte en tegenkwam op Twitter, natuurlijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.