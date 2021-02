F1-coureur Alonso naar ziekenhuis na ongeluk tijdens fietstocht

De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso is tijdens een fietstochtje in het Zwitserse Lugano aangereden. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Uit eerste onderzoeken zou blijken dat de Alpine Renault-rijder onder meer zijn kaak gebroken heeft.

Het lijkt erop dat Fernando Alonso de seizoensstart in de Formule 1 verspeeld heeft met een trainingsrondje op de fiets in de buurt van zijn woonplaats Lugano. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen F1 heeft de gewoonte zich in vorm te houden op de racefiets. Aan het einde van de middag werd hij geschept door een auto.

Uit röntgenfoto’s, genomen in het ziekenhuis in de Zwitserse stad, zou blijken dat hij verschillende botbreuken heeft. De ernst van zijn verwondingen is niet bekendgemaakt. Het hangt van die verwondingen af of Alonso begin maart aan de start van de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen in Bahrein kan verschijnen. De eerste race is op 28 maart in Bahrein.

Twee jaar afwezigheid

Het Alpine F1-raceteam bevestigt in een officieel statement Alonso’s betrokkenheid bij het ongeluk. ,,Fernando is bij kennis en in afwachting van verder medisch onderzoek morgenochtend.” Na twee jaar afwezigheid in de Formule 1 zou de Spaanse coureur dit jaar terugkeren in het circus, opnieuw achter het stuur van een auto uit de stal van het Franse Renault, inmiddels omgedoopt tot Alpine F1 Team. Esteban Ocon is daar de teamgenoot van Alonso.

Fernando Alonso won in 2005 en 2006 in een Renault het wereldkampioenschap. Later reed hij nog voor Ferrari en McLaren.