F1-blog: In de paddock in Monza eet iedereen dezelfde pizza

De Formule 1-teams, allemaal hebben ze een geweldig goede catering mee. In elk motorhome wordt heerlijk gegeten, gezond en goed. Maar het Formule 1-circus is in Italië en dat wil je proeven ook. Dunne, krokante bodem, niet teveel kaas, beetje tomaat, peper en zout en wat salami erop. Ingewikkelder wordt het hier niet en heel de paddock heeft het er al dagen over. Net als de twee ‘gelaterie’ (ijsboertjes) die halverwege en aan het einde van de paddock de hele dag Italiaans schepijs serveren.



Een slimme zet van de organisatie in Monza en ze zijn lang niet de enigen. In de paddock in Mexico-Stad kun je heel de dag churros eten, tequila drinken en je een Mexicaanse snor aan laten meten bij een Mexicaanse barbier. Op circuit Paul Ricard hadden ze laatst een beachbar opgetuigd waar je natuurlijk Ricard kon proeven. In Bahrein kun je de dorst lessen met een traditionele thee. En op de Red Bull Ring moet je heel erg je best doen om een blikje energiedrink met een stier erop te vermijden.



(Tekst gaat verder onder de foto)