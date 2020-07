F1 Battle: Viervoudig wereldkampioen Vettel is nog niet klaar in de Formule 1

Voorafgaand aan elke grand prix discussiëren de Formule 1-verslaggevers van AD Sportwereld over een actuele stelling. Vandaag deel 3: Arjan Schouten en Tim Engelen over de vraag of Sebastian Vettel nog een stoeltje vindt voor volgend jaar, nu hij weg moet bij Ferrari en zijn mogelijkheden schaarser en schaarser worden.

Arjan: ,,Ik ben het absoluut eens met die stelling. Oké, Vettel heeft het niet waargemaakt bij Ferrari, een complex team waar zoveel grote namen niet zijn geslaagd. Maar dat neemt niet weg dat ergens in Vettel nog altijd een groot kampioen verstopt zit, die in een andere omgeving weer tevoorschijn zou kunnen komen. En voor een man van zijn kaliber horen gewoon altijd deuren open te gaan.’’

Tim: ,,Maar wat heeft Vettel in de afgelopen paar jaar nog gepresteerd, dan? Ik heb hem vooral grote fouten zien maken, zien spinnen. Ik vraag me vooral af: is hij nog wel gelukkig in de Formule 1? Ik denk dat hij gewoon moet gaan doen waar hij echt gelukkig van wordt, dat is tijd vrij maken voor zijn gezin.’’

Quote Ik geloof niet dat een groot kampioen, een van de beste van zijn generatie, zo af wil zwaaien. Arjan Schouten

Arjan: ,,Als dat is wat hij echt wil, dan gun ik hem dat van harte. Maar ik geloof niet dat een groot kampioen, een van de beste van zijn generatie, zo af wil zwaaien. Hij is vier jaar lang de beste geweest in de beste auto van het veld, in zijn jaren bij Red Bull Racing. Absoluut, daarna is het minder gegaan. maar een groot sportman als Vettel moet ergens ook een eergevoel hebben dat hem in de spiegel zegt: zo wil ik niet afzwaaien.”

Tim: ,,Maar kan hij na een dramatisch jaar bij Ferrari straks nog wel naar een klein team gaan en om plek acht vechten? Is dat waar een wereldkampioen voor moet gaan? Dat denk ik niet, ik zie hem dat niet doen. Ik zou niet weten wat het toevoegt aan zijn carrière. Als je voor Red Bull en Ferrari hebt gereden, waarom dan nog naar een team in de middenmoot of de achterhoede gaan?’’

Volledig scherm Sebastian Vettel. © BSR Agency

Arjan: ,,Omdat je passie ook zo groot kan zijn dat je over snelle prestaties heen kan kijken en ergens nog toekomstperspectief in kan herkennen. Bovendien, het kan hem ook alleen maar groter maken als coureur als het hem lukt zo’n team, zoals bijvoorbeeld Racing Point straks met Aston Martin erbij, naar de top te brengen. Hij heeft er absoluut de capaciteiten voor, denk ik. Maar misschien moet hij wel eerst een jaartje afstand nemen om te zien of hij daar nog echt trek in heeft, zoals Helmut Marko laatst adviseerde. Er gaat ongetwijfeld wel weer ergens een deur voor hem open.’’

Tim: ,,Even een sabbatical zoals Fernando Alonso. En dan in 2022 met die twee kampioenen weer op de grid staan. Dat vind ik dan wel weer een mooi vooruitzicht. Waarschijnlijk rijdt Kimi Räikkönen dan ook nog, dan heb je nog de nostalgie van vroeger aangevuld met de grootste talenten van nu. Lijkt me prachtig.’’

