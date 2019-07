Excuses Pochettino voor harde spel in oefenduel met Manchester United

De Argentijn gaf toe dat zijn ploeg enkele keren te forse overtredingen maakte, maar zei er ook bij dat de tegenstander niet zonder blaam was. ,,Namens mijn spelers bied ik mijn verontschuldigingen aan, maar verwacht die ook terug," zei Pochettino.



United-manager Ole Gunnar Solskjaer deed dat niet maar maakte weinig misbaar over het harde spel van de tegenstander. ,,We hebben inderdaad geïncasseerd, maar zelf ook uitgedeeld. Het was een belangrijk duel in de voorbereiding, dus ik verwacht niet dat de spelers zich inhouden", aldus de Noorse trainer.



Belangrijkste slachtoffer was United-speler Eric Bailly. De Fransman staat mogelijk enkele weken aan de kant vanwege een knieblessure die hij opliep in een duel met Tottenham-aanvaller Son Heung-min.



Tottenham verloor de wedstrijd, die werd gespeeld in de Chinese stad Shanghai, met 2-1. De winnende treffer werd in de 81e minuut gemaakt door Angel Gomes. Voor United opende Anthony Martial de score, waarna Lucas Moura gelijkmaakte voor de Spurs.