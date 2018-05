Excuses Argentijnse voetbalbond voor 'verleidingstips' WK

''Zorg dat je schoon bent, wees niet negatief en behandel vrouwen niet als objecten'', staat in de informatiegids onder het kopje 'Taal en Russische cultuur'. Het boekje werd eerder deze week gepresenteerd aan de spelers en stafleden van de nationale ploeg en de journalisten die meegaan naar Rusland. De passage over de voorgeschreven behandeling van vrouwen leidde tot de nodige commotie. Volgens de criticasters is het seksistisch.

De Argentijnse bond voelde zich genoodzaakt met excuses te komen. ''Onderzoek heeft uitgewezen dat er een fout is geslopen in de folder. Dit had niet mogen gebeuren. We hebben het boekje meteen weer ingetrokken'', schrijven de bond en het Argentijnse ministerie van Onderwijs in een gezamenlijke verklaring. Bondsvoorzitter Claudio Tapia is naar het culturele instituut van Rusland in Buenos Aires gegaan om sorry te zeggen.