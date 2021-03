Ex-voorzitter Bartomeu in schandaalzaak Barcelona weer vrijgelaten

Afwezig in heenduel met United Ibrahimo­vic drie weken aan de kant en mist topduels

1 maart Een flinke tegenvaller voor AC Milan. Sterspeler Zlatan Ibrahimovic is geblesseerd geraakt aan zijn dijbeen en is de komende drie weken afwezig. De 39-jarige Zweed mist zeker het eerste duel met zijn oude club Manchester United in de Europa League plus de drie komende competitiewedstrijden, zo schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport.