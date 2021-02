Ex-PSV’er Isimat-Mirin gaat zijn geluk beproeven in de VS

Isimat kwam in 2014 naar PSV en groeide van populaire reserve uit naar basisspeler. In 2015, 2016 en 2018 werd hij kampioen met PSV. De Fransman stond aan de linkerkant van de defensie en speelde in zijn laatste jaar samen met Santiago Arias (geblesseerd), Daniel Schwaab (gestopt) en Joshua Brenet (nu onder contrat bij Hoffenheim).



De voormalig PSV'er heeft in de VS tot 2022 getekend.