‘Ex-model eist 65 miljoen euro van Cristiano Ronaldo’

video Domineren­de Reinier de Ridder wint opnieuw en pakt ook titel in hogere gewichts­klas­se

29 april Bredanaar Reinier de Ridder heeft woensdagnacht (Nederlandse tijd) in Singapore ook de titel in de licht zwaargewicht divisie (tot 102 kilo) van ONE Championship gewonnen. Net als in oktober, toen hij de titel in het middengewicht (tot 93 kilo) won, was hij te sterk voor Aung La N Sang. De MMA’er is nu wereldkampioen in twee gewichtsklassen, een unieke prestatie in de vechtsportwereld. Bovendien behoudt hij met de zege zijn ongeslagen status.