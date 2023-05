Ex-Feyenoorder Gustavo Hamer loopt promotie mis, maar mag blijven hopen op Premier League: ‘Moet luisteren naar mijn hart’

Met samenvatting Paris Saint-Ger­main worstelt zich dankzij doelpunt veelbespro­ken Messi naar elfde landstitel

Paris Saint-Germain is voor de 11de keer landskampioen van Frankrijk. Het sterrenensemble van Parijs had in Straatsburg genoeg aan een 1-1 gelijkspel. De veelbesproken Lionel Messi maakte de enige treffer van de bezoekers.