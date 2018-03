Ex-coach Dortmund: Vertrek mede door aanslag

Hij gaf aan dat er na het incident een verwijdering is ontstaan tussen hem en algemeen directeur Hans-Joachim Watzke. ,,Dat kwam waarschijnlijk omdat hij niet in de bus zat en ik wel'', zei de trainer op het proces tegen de dader.

De bus werd getroffen op weg naar het stadion voor de wedstrijd in de Champions League tegen Monaco. Eén speler raakte gewond. Na overleg tussen de betrokken partijen werd het duel een dag later gespeeld. Tichel daarover: ,,Dat had nooit mogen gebeuren. De spelers waren er mentaal zo slecht aan toe dat ze onmogelijk konden voetballen.''