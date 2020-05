Ex-Ajacied Dolberg speler van het jaar bij Nice

Boadu: Zlatan behandelde me als zijn vriend

19:41 Myron Boadu is pas 19 jaar, maar heeft al heel wat meegemaakt in het voetbal. Zo heeft de AZ-aanvaller al zijn debuut gemaakt voor Oranje. Boadu is trots op zijn haasje. Met Soufiane Touzani praat de spits met veel plezier over een ander kostbaar bezit: het shirtje van Zlatan Ibrahimovic.