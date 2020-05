Ex-Ajacied Dolberg in Frankrijk voorzichtig weer die koele kikker

Door Daniël Dwarswaard



De liefhebber haalt ze zo terug in gedachten: de prachtige goals die Kasper Dolberg in zijn debuutjaar 2016/2017 onder trainer Peter Bosz bij Ajax maakte. Dat stiftje uit bij Olympique Lyon, in de halve finale van de Europa League natuurlijk. Die perfecte hattrick, inclusief kopbal met het achterhoofd, tegen NEC. En vooruit nog een stiftje, in De Kuip tegen rivaal Feyenoord.



Wie nu op YouTube de naam van Dolberg intikt in combinatie met zijn nieuwe Franse werkgever OGC Nice stuit op de elf goals die hij het afgelopen seizoen in Frankrijk maakte. 23 wedstrijden had de introverte Deen er voor nodig. Oké, een paar intikkers. Maar verder toch óók goals die doen denken aan de spits die in Amsterdam het eerste seizoen zo’n sensatie werd. Wéér een stiftje, achteloos met links dit keer. En een paar klassieke spitsengoals: positie kiezen, voor de verdediger komen en pats: goal.

Volledig scherm Dolberg als Ajacied. © BSR Agency

Wat óók opvalt: Dolberg, 22 nog altijd pas, juicht nét wat expressiever dan in zijn Ajax-tijd. Toen baarde hij bij fans en ploeggenoten vooral opzien door het onderkoelde. Een belangrijke goal in de Europa League? Dolberg keek en vierde alsof hij net zijn zoveelste doelpunt tijdens schoolvoetbal had gemaakt. Peter Bosz, die zeer gecharmeerd is van Dolberg en hem liet debuteren, verbaasde zich er ook altijd over. ,,Het is moeilijk om hem te doorgronden. Zelfs tegen zijn ouders zegt hij niet veel.’’

Toch kun je op een rustig moment wel interessante gesprekken met hem voeren. Zo vertelde hij een keer tegen deze site over zijn twijfels over zijn eigen lichaam, na een reeks van blessures. De conclusie toen: hij kon zijn eigen lijf nog niet voor de volle honderd procent vertrouwen. Wat hij ook niet zo gek vond. Als ventje van 19 speelde hij in zijn debuutjaar vrijwel alles. Bosz stuurde hem op een bepaald moment zelfs even terug naar Denemarken om op adem te komen. Om bij terugkomst direct weer in de basis te staan.

Quote De kans dat je de loterij wint, is groter dan dat je deze blessure oploopt. Arts in het AMC-ziekenhuis

Dat kleeft ook aan de laatste twee seizoenen als Ajacied: het blessureleed. Over een voetblessure die hem lang aan de kant hield, zei de arts in het AMC-ziekenhuis. ,,De kans dat je de loterij wint, is groter dan dat je deze blessure oploopt.’’ Voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer beleefde een zwaar halfjaar en koos regelmatig voor de ervaring van Klaas-Jan Huntelaar.

Toen Erik ten Hag trainer werd in Amsterdam was Dolberg geblesseerd. Eenmaal fit was Ten Hag onder de indruk van de Deen, maar de Tukker had toen al wel zijn ideale formatie gevonden. Met Dusan Tadic als spits. Dolbergs rol werd marginaal en door de successen van Ajax had eigenlijk niemand het meer over hem. In de beperkte speeltijd maakt hij zelf overigens ook weinig indruk.

Twintig miljoen

Momenteel verblijft Dolberg in Denemarken, in het piepkleine en rustige Voel waar hij bijkomt van zijn eerste seizoen in Frankrijk. Ook daar is de competitie door het coronavirus definitief stopgezet. Nice is mede dankzij Dolberg vijfde geworden en verzekerd van Europees voetbal. Daar, bij zijn familie in Denemarken, zal hij tot de conclusie komen dat de transfer - Ajax kreeg nog 20 miljoen voor hem - naar Frankrijk de nieuwe impuls is geweest die hij nodig had. Het plan is nu om nog een jaar bij OGC Nice te blijven, zoals dat al werd uitgestippeld toen Dolberg in Zuid-Frankrijk tekende. Meer goals moeten hem uiteindelijk alsnog naar de Europese top brengen. De plek waar hij als jonge Ajacied al aan gelinkt werd.