‘Everton-speler Sigurdsson leeft na arrestatie rond zedenzaak ondergedoken in safehouse’

Tallon Griekspoor geeft op in tweede ronde Gstaad

16:32 Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de derde ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad te bereiken. De hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst verloor de eerste set van de Fransman Benoît Paire (6-4) en gaf vervolgens ogenschijnlijk geblesseerd op.