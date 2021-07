Everton-speler geschorst vanwege ‘misbruikzaak’

Seuntjens kopt NAC voorbij FC Den Bosch in besloten oefenduel

17 juli NAC blijft ook na vijf duels ongeslagen in de oefencampagne. In Zundert won de ploeg van Edwin de Graaf met 2-1 van competitiegenoot FC Den Bosch door een rake kopbal van Ralf Seuntjens in de tweede helft.