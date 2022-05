Everton nog in leven na zege op Chelsea, Arsenal wint Londense derby, Son op dreef voor Spurs

De Braziliaanse aanvaller Richarlison maakte exact een minuut na rust de winnende goal voor Everton. De Braziliaan zette César Azpilicueta onder druk en schoot op aangeven van Demarai Gray raak, tot grote vreugde van de 40.000 fans op Goodison Park. Twee uur voor de wedstrijd was het al druk rond het stadion en afgelopen nacht staken Everton-fans veel vuurwerk af bij het hotel van de Chelsea-selectie om de spelers wakker te houden.

Na de goal van Richarlison hield Everton stand, mede dankzij een fabelachtige redding van Jordan Pickford na een uur spelen. Hakim Ziyech viel na 68 minuten in voor Azpilicueta, maar ook hij kon het verschil niet maken. Ook in de zeven minuten extra tijd werd er niet meer gescoord, waarmee Everton drie enorm belangrijke punten pakte. Dat deed Everton zonder Manchester United-huurling Donny van de Beek, die al enkele weken geblesseerd is aan zijn dijbeen.

De ploeg van Lampard staat nu op 32 punten na 33 wedstrijden. Daarmee heeft Everton twee punten minder dan Burnley en Leeds United, maar de club uit Liverpool heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld dan de clubs die nog in te halen zijn in de strijd tegen degradatie. Everton degradeerde in 1951 voor het laatst en speelt sinds 1954 op het hoogste niveau van Engeland. Chelsea staat al maanden derde en zal waarschijnlijk ook op die plek eindigen.

Volledig scherm Richarlison juicht na de 1-0 kort na rust. © Action Images via Reuters

Arsenal verslaat stadgenoot

Arsenal heeft de Londense derby op bezoek bij West Ham United gewonnen. In het London Stadium waren The Gunners met 2-1 te sterk. Rob Holding kopte de bezoekers in de 38ste minuut op voorsprong, maar nog voor rust stond het weer gelijk door een goal van Jarrod Bowen. In de 54ste minuut kroonde de Braziliaanse verdediger Gabriel zich tot matchwinner door een voorzet van landgenoot Gabriel Martinelli tegen de touwen te koppen



Door de zege doet de ploeg van trainer Mikel Arteta goede zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League. Arsenal staat vierde op de ranglijst, met 63 punten na 34 (van de 38) speelrondes. De top-4 plaatst zich voor het grootste Europese clubtoernooi. De voorsprong op nummer vijf en stadgenoot Tottenham Hotspur bedraagt twee punten.



West Ham heeft 52 punten na 35 duels en staat zevende. Die plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de Conference League. De ploeg van David Moyes speelt donderdag tegen Eintracht Frankfurt voor een plek in de Europa League-finale tegen Rangers of RB Leipzig.

Volledig scherm Gabriel (r) viert de 1-2 namens Arsenal tegen West Ham United. © AFP

Bekijk hier de winnende goal van Arsenal:

(tekst gaat verder onder de video)

Son blijft in spoor van Salah

Tottenham Hotspur won in het noordoosten van Londen met 3-0 van Leicester City. Harry Kane opende in de 20ste minuut de score voor Spurs op aangeven van Heung-Min Son. In de tweede helft scoorde Son zelf nog twee keer voor de ploeg van Antonio Conte, beide keren op aangeven van Dejan Kulusevski. Steven Bergwijn viel in de 82ste minuut nog in voor de Zuid-Koreaan, die op 18 goals staat en daarmee Premier League-topscorer Mohamed Salah (22 goals voor Liverpool) nog in het vizier heeft met nog vier speelrondes te gaan.



Leicester City gaf belangrijke spelers als Wesley Fofana, Youri Tielemans en James Maddison rust met oog op de return in Stadio Olimpico van komende donderdag. AS Roma en Leicester City strijden dan na het 1-1 gelijkspel in Engeland voor een ticket voor de finale van de Conference League, waarin Olympique Marseille of Feyenoord de tegenstander zal zijn in Tirana op woensdag 25 mei.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze voetbalvideo's: