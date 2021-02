Everton na spektakelstuk tegen Spurs naar kwartfinales FA Cup

Spurs, met Steven Bergwijn in de basis, begon sterk aan de bekerwedstrijd. Davinson Sanchez (ex-Ajacied) bezorgde de bezoekers de voorsprong op Everton, dat daarna veerkracht toonde. In een tijdbestek van zeven minuten scoorde de ploeg drie keer via Dominic Calvert-Lewin, Richarlison en Gylffi Sigurdsson (strafschop). In de blessuretijd van de eerste helft maakte Eric Lamela de aansluitingstreffer: 3-2.



In de tweede helft trok Sanchez met zijn tweede van de avond de stand gelijk, waarna Richarlison voor de 4-3 zorgde. Tien minuten voor tijd sleepte Harry Kane - de vervanger kort na de rust van Bergwijn - een verlenging uit het vuur. Een kwartfinale kwam er echter niet voor de club van José Mourinho. In 97ste minuut forceerde de Braziliaan Bernard voor Everton de beslissing (5-4).