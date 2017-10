Everton lijdt ook zonder Koeman nieuwe nederlaag in de competitie

Korte als een duveltje uit een doosje: ‘Ik zag direct dat hij erin zat’

18:09 Giovanni Korte keerde de wedstrijd kort na rust met zijn verrassende 1-2. ,,Het was niet mijn mooiste goal, maar hij zat er wel in”, glunderde de Hagenaar na afloop van FC Utrecht – NAC. Even was er twijfel of zijn inglijdertje over de doellijn was geweest. ,,Niet bij mij”, zegt Korte. ,,Ik zag direct dat hij er in zat. De keeper zat er nog wel aan, maar de bal ging over de lijn.”