Everton kan niet winnen van Bournemouth, Aké scoort

Er werd pas in de tweede helft voor de eerste keer gescoord. De bezoekers kwamen in de 55ste minuut via Theo Walcott op voorsprong. Tien minuten later bracht Michael Keane zijn team op 0-2.

Lees ook ManCity met bankzitter Muric verslikt zich in promovendus Wolves Lees meer

Everton gaf Bournemouth de aansluitingstreffer cadeau. The Cherries mochten vanaf de stip scoren. In de 89ste minuut bracht Nathan Aké zijn team op gelijke hoogte. Het was voor de 23-jarige Nederlander zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Eerste zege voor Arsenal

Volledig scherm Danny Welbeck (l) viert zijn goal. © AP Arsenal heeft de eerste punten van het seizoen binnen. De club won de thuiswedstrijd tegen West Ham United enigszins fortuinlijk met 3-1.



Issa Diop was de schlemiel bij West Ham United. Hij passeerde bij een gelijke stand (1-1) zijn eigen doelman. Diep in blessuretijd liep Arsenal uit naar 3-1, met dank aan een treffer van Danny Welbeck. Marko Arnautovic bracht de bezoekers op voorsprong. Arsenal kwam op gelijke hoogte door een treffer van Nacho Monreal.



Arsenal was wel toe aan een succesje. Onder de nieuwe trainer Unai Emery werden de eerste competitiewedstrijden tegen Manchester City (0-2) en Chelsea (2-3) verloren.

Southampton wacht nog steeds op zege

Southampton ging thuis tegen Leicester op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. De bezoekers verschenen zonder de geschorste Jamie Vardy aan de aftrap, die vorige week een domme rode kaart pakte tegen Wolverhampton. Zonder Vardy kon Leicester amper gevaar zorgen, maar ook Southampton wist in eerste instantie het doel niet te vinden.

Toch kwam de club uit de havenstad in de tweede helft op voorsprong. Ryan Bertrand knalde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied heerlijk voorbij Kasper Schmeichel. Het duurde slechts enkele minuten voor Leicester de schade herstelde. Demarai Gray bracht zijn team weer op gelijke hoogte. Na een rode kaart voor Southampton scoorde Harry Maguire in blessuretijd nog voor de bezoekers. Zo bevindt Southampton zich met een punt uit drie wedstrijden in de gevarenzone. Leicester staat voorlopig zevende.