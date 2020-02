Everton houdt dankzij Richarlison aansluiting met subtop

Schietgra­ge Be Rea­dy-topscorer Vergunst loopt overdag op terroris­ten­af­de­ling in Vught

9:57 Thomas Vergunst heeft zich bovenaan de topscorerslijst van levendige dorpsclub Be Ready genesteld. De 29-jarige aanvaller van de derdeklasser werkt in het dagelijkse leven in de streng beveiligde gevangenis van Vught.