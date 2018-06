Everton-fan die klap verkocht aan speler krijgt acht weken celstraf

Fitzpatrick mengde zich tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Everton en Olympique Lyon (1-2) in een opstootje langs de lijn, nadat Everton-verdediger Ashley Williams een onnodige duw verkocht aan Lyon-doelman Anthony Lopes. Het meest opmerkelijke van de onbezonnen actie van Fitzpatrick was nog wel dat hij zijn klap verkocht terwijl hij zijn driejarige zoontje in zijn andere arm had.