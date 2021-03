Evenaart Suárez vanavond de productie van zijn laatste 26 (!) CL-duels buitenshuis?

StatistiekenWordt het vanavond nog spannend in de Champions League? Met een 4-1 voorsprong op zak lijkt Bayern München vanavond tegen Lazio niet meer in de problemen te gaan komen, maar bij de tweede achtste finale tussen Chelsea - Atlético Madrid lijkt nog alles mogelijk. Aan de hand van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op het duel dat in Madrid in 0-1 eindigde.

• Chelsea werd in vijf van zijn acht knock-outwedstrijden in de Champions League tegen een Spaanse club uitgeschakeld, waaronder de laatste twee: in de halve finale in 2013/14 was Atlético met 1-3 te sterk en in de achtste finale in 2017/18 verloor het met 4-1 van Barcelona.

• Atlético ging juist door in al zijn drie knock-outwedstrijden tegen een Engelse ploeg: naast de eliminatie van Chelsea in 2013/14 versloeg het Leicester City (2-1, kwartfinale 2016/17) en Liverpool (4-2, achtste finale 2019/20).

• Atlético-spits Luis Suárez heeft slechts één doelpunt gemaakt in zijn laatste 26 CL-optredens buitenshuis. Dat was een treffer in de 8-2 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München in de kwartfinales van vorig seizoen in Lissabon. Suárez speelde in zijn carrière tien wedstrijden tegen Chelsea en maakte daarin twee treffers. Een daarvan was voor Liverpool in de Premier League in 2013 (2-2), waarin hij Branislav Ivanovic beet. De Uruguayaan ontving na dit duel een schorsing van 10 duels.

Volledig scherm Olivier Giroud maakte in het Wanda Metropolitano het enige doelpunt voor de ploeg van Thomas Tuchel. © AFP

• Coach Thomas Tuchel verloor in zijn vijf duels met Borussia Dortmund, PSG en Chelsea nog nooit van een Spaanse tegenstander (W2-G3-V0). Geen enkele trainer won ooit meer duels tegen een team uit La Liga zonder te verliezen.

• The Blues wonnen geen van zijn laatste vijf thuiswedstrijden in de knock-outfase van de Champions League (W0-G2-V3), sinds een 2-0 overwinning tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van 2013/14. Sindsdien werden de Londenaren in de seizoenen erna telkens uitgeschakeld in de achtste finale (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20). Atlético ging juist in vijf van zijn laatste zes duels in deze ronde door naar de kwartfinale. Alleen Juventus was in 2018/19 met 3-2 te sterk voor de ploeg van Diego Simeone.

• Atlético won slechts vier van zijn laatste achttien knock-outwedstrijden in de Champions League buiten Madrid (W4-G6-V8). Toch is gezien het verleden een nederlaag vanavond niet reëel. De huidige koploper van Spanje verloor nog nooit beide duels van een knock-outwedstrijd in het miljoenenbal.

Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste wedstrijd tussen Atlético Madrid en Chelsea

