Even Wat Anders: Gregory Sedoc wil niet te veel verwachten van Tim van Rijthoven

Tim van Rijthoven maakt zijn debuut op Wimbledon. De hockeyvrouwen lijken de juiste cultuur nog niet te pakken te hebben. En Dafne Schippers eet echt niet zomaar een heel taartje. In EWA bespreken Gregory Sedoc en Diana Kuip de sportzomer en hebben ze in het bijzonder oog voor de sporters en de sporten die wat minder vaak in het nieuws komen. De sportwereld is ten slotte niet alleen maar Formule 1 en mannenvoetbal.