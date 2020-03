‘Europese voetbalclubs in voortbestaan bedreigd’

Persbureau Reuters citeert uit de brief van Agnelli, die tevens voorzitter is van Juventus. ,,We zijn allemaal voetbalmanagers die verantwoordelijk zijn voor het welzijn en het voortbestaan van de clubs die we beheren en die nu worden geconfronteerd met een reële existentiële bedreiging. Het voetbal staat stil, zo ook de inkomstenstromen waarvan we onze spelers, personeel en andere bedrijfskosten moeten betalen”, aldus Agnelli.