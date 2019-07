Europese BMX-titels voor Smulders en Kimmann

GTC Rally Bob de Jong wint GTC Rally met overmacht; Roald Leemans knap derde

20:45 Bob de Jong en zijn navigator Bjorn Degandt hebben de GTC Rally gewonnen. Tot op de laatste klassementproef op Breda International Airport was de Hyundai i20 R5-rijder uit Essen in control. Vrijdagavond had hij in de Nacht van Achtmaal al een beslissende voorsprong van bijna twee minuten genomen op naaste belager Jasper van den Heuvel (Ford Fiesta R5). Gisteren trok hij de zege moeiteloos over de streep.