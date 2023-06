Euforie bij Antwerp: hossende spelers bedanken Noa Lang en slopen trofee tijdens kampioensfeest

Nacompetitie derde/vierde divisie Baronie in nacompeti­tie­fi­na­le dankzij doelpunt in slotminuut

Baronie wint met 2-0 van Juliana’31 en gaat naar de finale van de nacompetitie om behoud in de derde divisie. Jamie Kankam kopte de groen-witten in de slotminuut naar de nacompetitiefinale, nadat Jurik Zimmerman voor de 1-0 had gezorgd.