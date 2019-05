Ettense Sparta-doelman Coremans klaar voor rol in de schijnwerpers: ‘Puzzelstukken vallen in elkaar’

VIDEO NAC staat boven aan bucketlist van Schalk: ‘Ik wil graag terug als het plaatje klopt’

9:13 Voor NAC maakt hij altijd tijd. Alex Schalk heeft een aantal dingen op zijn bucketlist die hij wil doen: spelen in de eredivisie, Championship of League One in Engeland en het Duitse voetbal. Bovenaan staat NAC waarvoor hij 63 officiële wedstrijden speelde, de laatste in december 2013.