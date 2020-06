Eto’o: Messi moet tot zijn 70ste blijven voetballen

70 doelpunten voor Mallorca. 109 goals voor Barcelona. Samuel Eto’o is groot geworden in dienst van de twee clubs die zaterdag om 22.00 uur tegenover elkaar staan in La Liga. De 39-jarige Kameroener stopte vorig jaar na flink wat omzwervingen bij Qatar SC. Eto’o laat het voetbal nu even los, maar zal met veel belangstelling kijken naar het treffen tussen zijn twee ex-clubs. ,,Het is zoals altijd goed voor mij als Barcelona wint, maar Mallorca is ook een ploeg van mijn hart. Ik ga zaterdag de tv opzetten en beide ploegen steunen”, vertelt Eto’o aan de Spaanse krant Marca.