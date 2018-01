Espanyol klaagt over Piqué en Busquets

De verdediger van Barcelona sprak in interviews na de wedstrijd steeds over ,,Espanyol Cornella'', een verwijzing naar de thuishaven van de club in Cornella, een gemeente die inmiddels is opgeslokt door de Catalaanse hoofdstad. Volgens Espanyol deed Piqué dat bewust, om te benadrukken dat de club niet bij Barcelona hoort. Busquets had zich na de verloren uitwedstrijd (1-0) beklaagd over de uitbundige feestvreugde bij Espanyol.