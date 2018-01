Espanyol herstelt zich knap in Spaanse beker

Bandjar stopt na dit seizoen, Halsteren werkt aan selectie voor volgend seizoen

16:31 Sigourney Bandjar stopt na dit seizoen met voetballen. De 33-jarige ex-prof gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière. Hij is bezig aan zijn laatste seizoen bij hoofdklasser Halsteren. Met de rest van de selectie is inmiddels ook gesproken over de toekomst.