Escriba nieuwe trainer Celta de Vigo

Kramer: WK verknald op 500 meter

1:07 De conclusie van Sven Kramer over zijn WK allround (brons) liet weinig aan duidelijkheid te wensen over. ,,Ik heb het verknald op de 500 meter’', zei de negenvoudige kampioen tegen de NOS. Hij had zaterdag een hapering bij de start en kon daarna de opgelopen achterstand niet meer repareren.