Ernst blessure Neymar nog onduidelijk: vrees voor nieuwe breuk

,,Hij is al begonnen met de behandeling en we moeten nu de komende week afwachten. Zijn verdere behandeling hangt af van hoe de blessure zich ontwikkeld”, vertelt Tuchel, die tevens bevestigd dat het om hetzelfde middenvoetsbeentje als vorig jaar gaat.



Neymar liep in februari vorig jaar een gebroken middenvoetsbeentje op. De duurste voetballer ter wereld moest in eigen land een operatie ondergaan en was maar net op tijd fit voor het WK. De ‘Seleção’ werd in Rusland in de kwartfinale uitgeschakeld door België.