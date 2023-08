Erling Haaland uitgedaagd door ‘meest sexy atlete ter wereld’ Alica Schmidt: ‘Laat ons zien wie de snelste is’

Een originele vraag van de Noorse krant Dagbladet op het WK atletiek aan Alica Schmidt (24), atlete die veel meer een Instagram- en internetfenomeen is dan dat ze hoge ogen gooit in de absolute atletiektop. Of ze het Noorse voetbalfenomeen Erling Haaland zou kloppen in een 400 meter-race, het favoriete onderdeel van Schmidt? Daar moest de Duitse, die de titel van 'meest sexy atlete ter wereld’ op zich gekleefd zag, niet lang over nadenken.

Op haar achttiende maakte Schmidt deel uit van het zilveren 4 x 400 meter-team op het EK onder 20 jaar in 2017. Een succes dat ze in 2019 lichtjes overdeed, met snelle tijden op indoorevents en brons op het het EK onder 23 in datzelfde nummer. Maar echt doorbreken aan de top deed Schmidt nog niet. Zo was ze er in 2021 wel bij op de Olympische Spelen in Tokyo, maar kwam ze niet in actie. In Boedapest was ze op dit WK op de 4 x 400 meter aflossing gemengd met Duitsland goed voor de zevende plaats. De Belgen, met Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Jonathan Borlée en Camille Laus, eindigden als vijfde.

Dan zijn haar statistieken naast de piste veel meer opvallend. 4,3 miljoen volgers op Instagram en dit jaar in de Forbes 30 under 30, een lijst met 30 opmerkelijke mensen onder de 30 jaar in verschillende sectoren die jaarlijks worden uitgegeven door het tijdschrift. Al op haar negentiende had ze een mooi contract bij Puma.

Dankzij die samenwerking met Puma trainde ze zelfs ook enkele keren de voetballers van Borussia Dortmund, ook gesponsord door de sportgigant, op enkele specifieke fitness- en loopsessies. Thomas Meunier kan er al over meepraten, al was kapitein Mats Hummels het grootste ‘slachtoffer’. De Duitser moest een wedstrijdje 400 meter lopen tegen de Berlijnse atlete en verloor die roemloos. ,,Ik heb dit echt onderschat”, zei Hummels na afloop. Schmidt troostte hem door te zeggen dat het ‘voor allebei een zware inspanning was.’

Volledig scherm Voetballer Mats Hummels maakte al eens kennis met de hardloopkwaliteiten van Schmidt. © Instagram

Ook van Playboy kreeg ze een voorstel, maar dat wimpelde Schmidt toch maar af. De kans dat ze definitief bekend zou zijn omwille van haar looks dan wel haar sportieve prestaties, achtte ze te groot.

Race tegen Haaland

Maar een race tegen Haaland, dat ziet ze wel zitten. Zolang het maar op de 400 meter is. Want op de 200 meter acht ze de kans kleiner dat ze wint. ,,Op de 400 meter denk ik Haaland te kunnen kloppen, op de 200 zou dat een moeilijker verhaal zijn", aldus Schmidt op de vraag van Dagbladet. ,,Maar ik zou wel blij zijn met zo’n wedstrijd. Wanneer die dan kan plaatsvinden? Dat weet ik niet, ik zou het hem even moeten vragen. Ik ben er alvast klaar voor. Altijd.” Waarna ze haar gezicht richting de camera richtte: ,,Dus, Haaland, als je er klaar voor bent, laat ons dit doen en zien wie het snelst is!”

Wat betreft absolute topsnelheid, trekt Haaland zo goed als zeker aan het langste eind. De sneltrein annex machtsmens, bij Man City al goed voor een onwaarschijnlijke 52 goals in 53 wedstrijden, liet vorig seizoen een maximum snelheid van 36,2 kilometer/uur noteren. Maar over 400 meter is dat natuurlijk een ander verhaal. Schmidt heeft 52.18 als snelste tijd op de 400 meter, wat neerkomt op gemiddeld 27,3 km/u.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Schmidt gaf al enkele gasttrainingen aan de voetballers van Borussia Dortmund. © Instagram