Erling Haaland komt in geboorteplaats Leeds op 20 goals in Premier League

Manchester City heeft de tweede plek in de Premier League nu weer overgenomen van Newcastle United. Na 15 van de 38 speelrondes staat City nu op 35 punten, vijf onder koploper Arsenal, dat jaagt op de eerste landstitel sinds 2004.



City kwam vanavond kort voor rust op voorsprong op Elland Road. De Spaanse middenvelder Rodri schoot in de rebound binnen na een schot van Riyad Mahrez, na mooi werk van middenvelders Ilkay Gündogan en Kevin de Bruyne bij het uitverdedigen op eigen helft: 0-1.



Zes minuten na rust maakte Haaland zijn eerste van de avond op aangeven van Jack Grealish, die dertien minuten later ook de assist gaf bij de 0-3. Haaland kwam met zijn twee treffers op Elland Road op 20 goals in 26 wedstrijden voor Manchester City. 20 daarvan maakte hij in slechts 14 duels in de Premier League. Haaland heeft in zijn eentje nu meer goals gemaakt dan negen van de twintig clubs in de Premier League, waaronder nummer acht Chelsea.