‘Erling Haaland heeft keuze over zijn toekomst gemaakt’

'Oscars in Miami' Buitenland­se media vrezen ‘geweldige’ Verstappen: ‘Ferrari moet snel met een antwoord komen’

In een weekend vol showbizz stal Max Verstappen de show in Miami. Buitenlandse media zagen hoe de Nederlander een klasse apart vormde in Florida. ,,Het leken met al die sterren wel de Oscars in Miami. Will Smith en Chris Rock waren er niet, maar dit keer was het Max Verstappen die Charles Leclerc een klap in het gezicht gaf.”

